Siulp, 'a Foggia 14 nuovi poliziotti ma non bastano'

Da domani l'organico della questura di Foggia si arricchisce di 14 nuovi agenti di polizia. A darne notizia è il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, Michele Carota che ritiene il numero insufficiente perché non compensa "nemmeno la metà dei pensionamenti registrati nel 2024, con previsioni ancora più critiche per il 2025".

"La carenza di organico - prosegue il sindacalista - si ripercuote su tutti gli uffici, incluse le specialità come la polizia stradale, ferroviaria e delle telecomunicazioni, oltre che sulle attività amministrative, come il rilascio di passaporti, permessi di soggiorno e porti d'armi".

Carota fa quindi un appello affinché si intervenga con una "dedicata e necessaria iniezione di personale per evitare che la situazione degeneri. Il rischio di non assicurare la presenza sul territorio diventa un fatto pericolosamente realizzabile".

"La speranza - prosegue - è che il perpetuo esempio di professionalità e impegno delle donne e degli uomini della polizia di Stato possa servire a far rispettare le promesse, gli investimenti e tutta l'attenzione alla tematica della sicurezza, di cui questa provincia attende e pretende consistenza, in adeguata misura".

Carota sottolinea infine il "brillante risultato raggiunto con la cattura del latitante foggiano Olinto Bonalumi (arrestato nel pomeriggio di ieri a Roma, ndr) testimonianza del doveroso spirito di servizio del personale nonostante le gravi carenze".





