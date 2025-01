Sequestrato e rapinato dell'incasso ad Andria, indagini

Un uomo di circa 50 anni, titolare di una agenzia per scommesse ad Andria, è stato rapinato questa mattina mentre stava per raggiungere un istituto di credito della città per versare l'incasso della sua attività. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato accerchiato da almeno tre persone con il volto coperto che lo avrebbero incappucciato e costretto a salire a bordo della loro auto per poi lasciarlo nelle campagne alla periferia della cittadina. Il bottino della rapina sarebbe di circa 10mila euro. L'uomo non è ferito ma è sotto shock.

Indaga la polizia che sta ascoltando il 50enne per la formalizzazione della denuncia.



