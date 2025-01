Rfi, potenziata linea ferroviaria fra Pescara e Foggia

La linea ferroviaria fra San Vito Lanciano, in provincia di Pescara, e San Severo, in provincia di Foggia, sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità dell'infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio e ottimizzare i tempi di viaggio.

Lo comunica Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) in una nota, evidenziando che le opere saranno realizzate dal 15 al 24 gennaio prossimi. Sono diversi i cantieri che saranno aperti in quelle date, prosegue Rfi: "Nella galleria San Giovanni (lunga oltre 9 chilometri), in Abruzzo, sarà realizzato un nuovo sistema di Water drain system per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l'affidabilità della linea. Lo stesso intervento verrà realizzato nella galleria Diavolo (lunga oltre 5 chilometri)". Nello stesso periodo saranno effettuati lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

Rfi avverte che "per garantire lo svolgimento dei lavori, alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati". L'opera impiegherà oltre 250 maestranze dislocate sugli oltre 150 chilometri di linea. "L'investimento economico complessivo - conclude Rfi - che comprende gli interventi eseguiti nello scorso mese di aprile, è di circa 260 milioni di euro, di cui cento milioni finanziati con fondi Pnrr".



