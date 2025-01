Porti Bari e Brindisi più green, aggiudicata gara per 28 milioni

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio stabile cantiere Italia e Acreide di Napoli a progettare ed eseguire i lavori per la realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi. Le opere, finanziate nell'ambito del Pac 2014-2020 (Programma di azione e coesione complementare al Pon Infrastrutture e reti 2014-2020), prevedono un importo complessivo di 28 milioni di euro. La procedura per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura dell'opera è stata conclusa positivamente, come evidenzia in una nota l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale.

L'obiettivo, sottolinea l'ente, è "accrescere l'ecosostenibilità dei due porti, aumentando l'efficienza energetica e riducendo significativamente l'impatto ambientale delle operazioni portuali". Entro gennaio si procederà "in via di urgenza alla consegna dell'appalto per l'espletamento di servizi di architettura e di ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva per gli interventi di elettrificazione delle banchine, previsti nei porti di Bari- banchina 10, e di Brindisi- Punta delle Terrare", definiti anche cold ironing.

L'opera prevede l'installazione di una rete di sistemi per la fornitura di energia elettrica dalla riva alle navi durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica, limitando sensibilmente emissioni di Co2, ossidi di azoto e polveri sottili, nonché l'impatto acustico.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, a parziale copertura del fabbisogno energetico derivante dall'attivazione dei sistemi di cold ironing.



