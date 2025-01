Cade pezzo soffitto scuola infanzia a Bisceglie, rinvio apertura

Parte del soffitto in cartongesso della sala mensa di una scuola dell'infanzia a Bisceglie, nel nord Barese, si è staccato quando l'istituto era chiuso per le festività natalizie, ed è stato trovato a terra.

Lo precisa in una nota il comune di Bisceglie, riferendo che, "constatata la situazione, a scopo precauzionale la dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo 'Don Bosco-Battisti-Ferraris' ha ritenuto opportuno non fare entrare i bimbi".

Dall'amministrazione comunale viene chiarito che "non c'è stato mai alcun pericolo né per gli studenti né per la comunità scolastica". Sul posto è intervenuto personale dell'ufficio tecnico comunale e dell'impresa che gestisce la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici comunali, con gli assessori Angela Monterisi (alle Manutenzioni) e Loredana Bianco (alle Politiche scolastiche), "in costante contatto con il sindaco Angelantonio Angarano".

Il cedimento del pannello in cartongesso, secondo i primi accertamenti, si sarebbe verificato a causa della "rottura (ovviamente non prevedibile), avvenuta durante le festività, del flessibile di uno scaldabagno, posto al piano superiore rispetto alla sala mensa. La perdita di acqua ha così causato alcune infiltrazioni dal pavimento e l'impregnarsi del pannello di cartongesso al piano inferiore".

I tecnici, che si stanno già occupando della riparazione dello scaldabagno, hanno già provveduto a verificare lo stato degli altri pannelli di cartongesso, per provvedere alla sostituzione di quelli umidi, "così da assicurare la massima sicurezza". Dal Comune informano che le lezioni "riprenderanno regolarmente domani e i bimbi delle tre sezioni che usufruivano della sala mensa consumeranno i pasti nelle rispettive aule fino alla sostituzione di alcuni pannelli di cartongesso, prevista comunque già nella giornata di domani".



