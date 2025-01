Piantedosi, 'l'arresto di Bonalumi segnale forte e chiaro'

"I risultati ottenuti dimostrano l'efficacia del lavoro e dell'impegno paziente ed incessante di chi opera per garantire la sicurezza del nostro Paese. È un segnale forte e chiaro: lo Stato è presente dovunque ci sia da combattere criminalità ed illegalità". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che si è complimentato con il capo della Polizia Vittorio Pisani per l'arresto a Roma di Olinto Bonalumi, esponente della mafia foggiana inserito dal 2022 nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno.

"A tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine - aggiunge Piantedosi - va il mio ringraziamento per la professionalità e il senso del dovere dimostrati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA