Neonato morto a Bari, parrocchiani 'sconvolti, grande dolore'

"Abbiamo perso anche noi come comunità"; "siamo sconvolti e siamo vicini ai genitori di questo piccolo". E, ancora, "proviamo un grande dolore e dispiacere, è una notizia tremenda". Queste le parole di alcuni parrocchiani che oggi hanno partecipato al momento di preghiera nella chiesa di San Giovanni Battista, a Bari, per il neonato trovato morto nella culla termica la mattina del 2 gennaio.

Il momento di preghiera, convocato dal parroco Antonio Ruccia, è durato circa una decina di minuti, ma prima dell'inizio ci sono stati alcuni momenti di tensione tra gli stessi parrocchiani e i giornalisti presenti all'esterno della chiesa con le telecamere.

La Procura di Bari indaga per abbandono di minori aggravato da morte, e il parroco è stato sentito ieri dagli inquirenti come persona informata sui fatti.



