Una donna di 57 anni è morta nel pomeriggio in un incidente avvenuto in viale De Blasio, strada della zona industriale di Bari. La vittima, deceduta sul colpo, avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava. Non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, ci sono gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi del caso.



