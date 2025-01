Anpi, 'a Lecce commemorazione Acca Larentia, noi in presidio'

L'Anpi di Lecce informa che domani, 7 gennaio, nel capoluogo salentino si terrà una "commemorazione della strage di Acca Larentia" durante la quale "i sodali dei movimenti di estrema destra, negli anni precedenti, hanno utilizzato saluti romani" e hanno fatto "sfoggio di plateali richiami nostalgici al fascismo". Per questo, evidenzia in una nota firmata da numerose associazioni, anche studentesche, "daremo vita ad un presidio che si terrà, a partire dalle 17.30 in via Marconi a Lecce, nei pressi della Fontana dell'Armonia, con l'obiettivo di manifestare la nostra contrapposizione ad un crescente clima di razzismo e intolleranza nel nostro Paese, e ad alzare la voce per richiedere lo scioglimento di tutte le organizzazioni di matrice neofascista".

"Chiediamo alle cittadinanza attiva e non - prosegue la nota - di unirsi a noi per vivere e animare questo presidio che sarà pacifico e colorato, nel quale esprimeremo le nostre idee e ribadiremo il nostro impegno antifascista che ci porta oggi ad essere Partigiani nella lotta per costruire una società equa ed aperta, multietnica, antipatriarcale e rispettosa di tutte le diversità, sostenendo un orizzonte di Pace contro ogni conflitto bellico".

"Nell'anno in cui ricade l'ottantesimo anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo e in vista dell'approssimarsi della Giornata della Memoria, nel ricordo della Liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau e di tutte le vittime dell'Olocausto - conclude - riteniamo doveroso tenere alta l'attenzione ed impedire che nella nostra città si corra il rischio di assistere ad ostentazioni apologetiche a sostegno di un passato, sconfitto dalla storia, il cui apparato ideologico confligge con lo spirito materiale della nostra Costituzione che vieta qualsiasi riferimento al fascismo e alla sua propaganda".



