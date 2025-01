Sisto suona a Bari per solidarietà, 'partecipazione e amicizia'

"Che dire. Una giornata meravigliosa, in un clima di festa, con tanta partecipazione per fare del bene". Proseguirà fino alle 21 la settima edizione dell'evento 'Un pianoforte per strada', in via Argiro a Bari, dove è atteso, verso le 19, anche il cantante Al Bano. Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, non nasconde la soddisfazione per come fino a questo momento la città ha risposto alla chiamata per la solidarietà con le esibizioni di musicisti, attori e cantanti. Il ricavato della manifestazione, promossa dall'associazione 'Fps - Arte e Cultura' diretta da Serena Sisto, sarà devoluto al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico, Durante la mattinata il viceministro si è esibito anche con alcuni cittadini che si sono avvicinati alla postazione musicale, ed ha accolto i rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Bari Vito Leccese, che hanno voluto apprezzare dal vivo la non-stop musicale per iniziata alle 9.

"Abbiamo suonato - racconta Sisto - anche insieme al direttore generale dell'azienda ospedaliera del Policlinico, Antonio Sanguedolce. C'è stata davvero una bella partecipazione.

Una grande risposta della città e dei baresi. Soprattutto un bel clima di cordialità e di amicizia".

Oltre al duo formato da Max Boccasile e Carlo Maretti, in via Argiro questa mattina, tra gli altri, anche Antonio Stornaiolo e Gianni Ciardo. Presenti anche medici e volontari delle associazioni Agebeo e Amici di Vincenzo Odv, La Culla di Spago Odv e Apleti Ets (sul territorio offrono assistenza ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie). "Se Dio vorrà porteremo avanti questa iniziativa - conclude con un sorriso Sisto - anche per il 2026".



