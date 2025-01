Vede un'auto sospetta e sventa un furto in casa dei vicini

Un agricoltore di 68 anni ha fatto arrestare a Galatone, in provincia di Lecce, tre malviventi in procinto di mettere a segno un furto in casa dei suoi vicini, in un'abitazione rurale.

Il 68enne stava lavorando nel proprio terreno quando ha notato la presenza di un'auto sospetta con a bordo uno sconosciuto davanti all'abitazione dei vicini e ha subito chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, seguendo le indicazioni fornite dall'agricoltore, hanno bloccato per primo l'individuo che si trovava nell'auto con il motore acceso, e poi hanno impedito il tentativo di fuga dei due complici per i campi.

I tre sono già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di un 30enne e un 44enne di Galatone, e di un 30enne di Cutrofiano che, per i numerosi precedenti penali, è già stato sottoposto a sorveglianza speciale.

Durante il successivo sopralluogo, i militari hanno recuperato una spranga di ferro utilizzata dai malviventi per forzare le grate della finestra e aprirsi un varco per entrare in casa.

I tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Dopo la convalida, sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. All'agricoltore è stato rivolto l'elogio dei carabinieri per aver dimostrato che "la vigilanza e la prontezza di spirito possono fare la differenza nella sicurezza della comunità".



