Sfonda guardrail e finisce con l'auto in un dirupo, soccorso

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito in dirupo. A recuperarlo, con qualche difficoltà, sono stati i vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala e una squadra di colleghi del nucleo speleo-alpino-fluviale.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi vicino a Ostuni, nel Brindisino. Il conducente, per cause da accertare, ha sfondato le barriere di sicurezza che delimitano la strada facendo un volo di qualche metro tra vegetazione e rocce.

I pompieri lo hanno estratto dalle lamiere dell'auto e sistemato su un verricello per poi riportarlo sul piano stradale e affidarlo al personale sanitario del 118. L'uomo è ferito ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano su quanto accaduto.



