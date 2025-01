Petruzzelli, 'Il labirinto di Creta' di Piovani su Rai 5

Arriva sul piccolo schermo, su Rai 5 (il 6 gennaio alle 18.45), 'Il labirinto di Creta' di Nicola Piovani, opera per ragazzi della fondazione teatro Petruzzelli.

Dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2024, lo spettacolo sarà, inoltre, inserito nella programmazione 2025 della fondazione lirica pugliese.

La fondazione ricorda in una nota che l'opera "nasce con il preciso intento di generare una nuova visione e partecipazione a uno spettacolo d'opera nuova, con un approccio che tenga conto della contemporaneità dei linguaggi, e cosa ancor più ricercata, alla pluralità delle idee su temi condivisi".

Il libretto e la regia sono firmati da Paola Ponti e dallo stesso Nicola Piovani, che conduce l'orchestra e il coro del teatro Petruzzelli. Maestro del coro è Marco Medved, regista collaboratore Alessandra Premoli, scene e disegno luci sono di Angelo Linzalata, i costumi sono di Luigi Spezzacatene, il video design di Leandro Summo.

Nell'opera gli autori descrivono il mito del Minotauro con le parole "il bene è bene, il male è male". Una polarizzazione nella quale il Minotauro rappresenta il male e il giovane eroe Teseo è il bene. La musica ipnotica e travolgente di Nicola Piovani disegna in scena il dipanarsi di una delle vicende mitologiche più note e suggestive dell'antica letteratura greca, inframmezzata da trovate registiche originali e coinvolgenti.

La fondazione Petruzzelli ricorda che la collaborazione con Rai 5 "è ormai consolidata grazie all'accordo che ha dato vita alla programmazione dedicata alla rassegna Aus Italien e nello scorso dicembre il canale ha trasmesso anche Robin Hood, opera per ragazzi composta da Michele dall'Ongaro".



