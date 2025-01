A Bari tanta gente nei negozi nella prima giornata di saldi

Molta gente, soprattutto nelle vie centrali, a caccia di occasioni, ma nessuna fila all'esterno dei negozi. A Bari sembra positivo l'andamento della prima giornata dei saldi invernali, come conferma Raffaella Altamura, presidente della Confesercenti provinciale di Bari. Il dato - dice - è speculare a quello delle altre province pugliesi. Sulle vetrine sono segnalati sconti che oscillano fra il 30 e il 50 per cento.

"L'afflusso è consistente, complice la bella giornata di sole - spiega Altamura -. Molti negozi avevano iniziato a effettuare sconti a partire dal primo gennaio, riservandoli ai clienti abituali". I saldi - evidenzia Confesercenti - "privilegiano soprattutto i negozi di prossimità, che hanno prezzi più elevati ma garantiscono un servizio più efficiente e maggiore qualità. E infatti sono affollate le vie del centro, non solo i centri commerciali". Secondo le stime, la spesa media sarà di 218 euro e si concentrerà nei negozi di abbigliamento e calzature.





