Truffa sugli impianti di acquacoltura, nove indagati a Foggia

Nove persone sono indagate con le accuse di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e autoriciclaggio, nell'ambito di una inchiesta della procura europea su finanziamenti, nazionali e comunitari, per la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, che ha fatto emergere un'articolata truffa da oltre quattro milioni.

Il comando provinciale della guardia di finanza di Foggia ha concluso le indagini preliminari che sono partite nel 2020 a seguito di un approfondimento eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria.

La presunta truffa sarebbe stata organizzata attraverso cinque società cooperative, quattro delle quali oggetto di interdittiva antimafia nel corso delle indagini, con le quali gli organizzatori avevano richiesto, e in parte ottenuto, dei finanziamenti per gli impianti la cui realizzazione, contrariamente a quanto documentato, non è mai avvenuta.

L'intervento della guardia di finanza ha permesso di bloccare l'erogazione, da parte del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), di quattro milioni di euro, e di avviare le procedure di recupero delle somme già erogate, 1,4 milioni, per le quali l'autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di sequestro.



