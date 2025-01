Lino Banfi sindaco per un giorno di Canosa, set per i miei film

"Ci siamo svegliati tardi ma si può fare sempre. Questo grande affetto che si è creato, chiamiamolo 'banfiota', doveva accadere secondo me almeno quindici anni fa, avremmo avuto più tempo per organizzare più cose. Ma l'importante è che sia arrivata la cosa. Certo che Canosa può diventare una bella location per i miei film o fiction, ha dei bei posti e pochi lo sanno". Lo ha detto Lino Banfi a Canosa di Puglia rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il paese a nord di Bari in cui è cresciuto possa diventare location di serie tv con lui come protagonista.

"Oggi mentre stavo chiacchierando con il sindaco vero di Canosa (Vito Malcangio, ndr), ho sentito il presidente della Regione Michele Emiliano e io ho detto 'ma come? Apulia Film Commission sta a fa' tanti film con chiunque e con Banfi che rappresenta la Puglia no?' Hai ragione, mi ha risposto Emiliano, bisogna provvedere", ha riferito l'attore 88enne, primo cittadino di Canosa per un giorno. "Sono felice di essere sindaco per un giorno e nonno, anzi adesso bisnonno di Italia e di Europa come ha detto Papa Francesco", ha continuato.

Canosa ha dedicato all'artista le luminarie natalizie che riportano titoli e battute dei suoi film. "Si possono fare anche più luminarie: ogni volta che la Regione o la Provincia danno dei soldi per fare dei lavori, aggiungiamo un titolo di film così le luminarie cresceranno sempre di più e un giorno Canosa sarà pienissima. Ho fatto 108 film, più di 450 puntate di fiction: ne abbiamo di materiale", ha concluso.



