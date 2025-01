In un anno due nascite nel Comune più piccolo della Puglia

Da 142 a 144 residenti in un anno. E' il piccolo boom demografico vissuto nel 2024 da Celle San Vito, in provincia di Foggia, il borgo meno popolato della Puglia. Durante i 12 mesi dell'anno appena trascorso la cittadina ha accolto le piccole Adele Pia e Melania, e così gli abitanti sono aumentati. Altri 141 cellesi vivono all'estero, mentre gli stranieri residenti sono cinque: tre maschi e due femmine.

Sono complessivamente 97 le famiglie residenti, 28 le persone con età compresa tra zero e 29 anni. Le donne e gli uomini con oltre 65 anni sono invece 57. È questo, in sintesi, il quadro demografico con cui il paese affronta il 2025.

"L'arrivo di Adele Pia e di Melania ci ha dato una grandissima gioia - commenta la sindaca, Palma Maria Giannini -. Negli ultimi anni, il numero degli abitanti del borgo è rimasto piuttosto stabile, con variazioni minime". La prima cittadina evidenzia che "siamo una piccola comunità, ma non ci arrendiamo, crediamo fortemente nel nostro futuro e lottiamo per contrastare lo spopolamento. Le parole del presidente della repubblica Mattarella (nel discorso di fine anno, ndr) sulle aree interne sono importanti e devono essere ascoltate dal governo".

"L'Italia e l'Europa intera - conclude la sindaca - devono assumere coraggiosamente delle scelte d'impatto e di visione del futuro: per fermare lo spopolamento delle aree interne servono non solo risorse, ma anche politiche efficaci e una programmazione di interventi di medio e lungo periodo. Noi, nel nostro piccolo, continuiamo a impegnarci con tutte le nostre forze".



