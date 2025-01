Esposto Emiliano su legge bilancio Puglia in fascicolo procura

La Procura di Bari ha raccolto l'esposto del presidente del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla versione finale della legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale, in un fascicolo chiamato tecnicamente 'modello 45', sugli atti non costituenti notizie di reato.

Nel fascicolo sono raccolti anche altri atti, sempre relativi all'approvazione della legge, che Emiliano ha inviato nei giorni scorsi in Procura.

Per Emiliano la legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale conterrebbe un falso, poiché nella versione finale è stato inserito anche un emendamento che era stato bocciato (secondo la presidenza del Consiglio "per un errore formale") e che ora però fa parte della legge promulgata dallo stesso governatore, dopo una correzione fatta dall'Ufficio di Presidenza a seguito di un'istruttoria.



