Viola domiciliari per fare parcheggiatrice abusiva, arrestata

Una donna di 40 anni è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Trani con le accuse di estorsione per aver esercitato la professione di parcheggiatore abusivo. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 40enne che abita in provincia di Taranto avrebbe esercitato in modo abusivo l'attività di parcheggiatrice a ridosso del centro cittadino. La donna, che ha precedenti per lo stesso tipo, avrebbe violato non solo il Dacur, ovvero il divieto di accesso alle aree urbane, emesso dal questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, ma anche gli arresti domiciliari a cui era sottoposta. La 40enne è in carcere a Trani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA