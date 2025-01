Siccità: Lago Occhito, -83 mln di metri cubi acqua

Prosegue lo stato di forte sofferenza dell'invaso artificiale di 'Occhito' che segna il confine tra Molise e Puglia. Tra le principali cause, il prolungato periodo di siccità caratterizzato da scarse precipitazioni.

In base alla rilevazione effettuata oggi dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, la disponibilità di acqua è di circa 31,5 milioni di metri cubi, quasi 10 mln al di sotto del cosiddetto 'volume morto'. Nel confronto con lo stesso giorno del 2024 la disponibilità idrica è crollata di oltre 83 milioni di metri cubi (83,5). Il 2 gennaio dello scorso anno era circa 115,1 mln. La capacità totale dell'invaso è di 333 milioni, 250 milioni quella utilizzabile.



