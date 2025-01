Prende a pugni la moglie e le rompe il labbro, arrestato

Ha minacciato e picchiato la moglie con una serie di pugni al volto, procurandole lesioni al labbro inferiore. Per questo un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

È stata la donna a chiedere aiuto chiamando il numero unico di emergenza 112. I militari sono intervenuti in un appartamento del rione Salinella e hanno bloccato l'uomo in attuazione delle regole imposte dal codice rosso. La vittima ha poi raccontato di essere sottoposta da tempo a soprusi e violenze.



