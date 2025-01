In Puglia in arrivo 4 nuovi treni regionali di Trenitalia

Nel corso del 2025 in Puglia è prevista l'entrata in servizio di quattro nuovi treni elettrici a doppio piano del Regionale di Trenitalia. Lo comunica Ferrovie dello Stato in una nota, spiegando che i convogli andranno ad aggiungersi ai 46 già in circolazione sulle linee della regione.

L'investimento rientra nel Piano strategico 2025-2029 del gruppo Fs Italiane che prevede, in tutta Italia, l'arrivo di "cento nuovi treni regionali nel 2025 per un investimento di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati". A partire da questo mese, spiega ancora Fs, sono previste alcune novità, a partire dall'indennizzo automatico "per coloro che hanno acquistato il biglietto digitale regionale: in caso di ritardo del treno, i passeggeri riceveranno automaticamente - senza dover fare alcun tipo di richiesta - l'indennizzo da ritardo entro 30 giorni". Riprende, inoltre, il programma di raccolta punti 'X-Go', mentre l'iniziativa 'Viaggi in Regionale' realizzata in collaborazione con Lonely Planet è dedicata ai panorami italiani da scoprire con i collegamenti Line del Regionale. Si tratta di una guida che esplora cinque itinerari che propongono esperienze enogastronomiche e naturalistiche: Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line.



