Guardia di finanza sequestra a Bari 500mila articoli pirotecnici

La Guardia di finanza di Bari ha sequestrato oltre 500mila articoli pirotecnici (peso complessivo di 800 chili) detenuti in violazione della normativa sulla sicurezza. I militari hanno perquisito due depositi privati, di pertinenza di altrettante abitazioni, rinvenendo oltre 100 confezioni di artifici pirotecnici illecitamente detenuti e pronti per essere commercializzati "con concreti e seri rischi per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei consumatori", evidenzia la Guardia di finanza.

L'intervento delle fiamme gialle ha permesso di intercettare due persone che stavano scaricando da due furgoni numerosi cartoni contenenti materiale pirotecnico per poi stoccarlo nei due depositi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA