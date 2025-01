Coop Alleanza 3.0 sbarca su TikTok con un proprio canale

Coop Alleanza 3.0 sbarca su TikTok aprendo il suo canale ufficiale @coopalleanza_30 con l'obiettivo di connettersi con i giovani. La cooperativa della grande distribuzione, con supermercati dal Friuli alla Puglia, ha affidato il progetto all'agenzia creativa Cosmic che è marketing partner del social e ha ideato una serie di video informativi e ironici come "Dimmi che carrello hai e ti dirò chi sei" e "Passa il piatto".

L'intenzione è quella di affrontare temi come sostenibilità, convenienza e risparmio raccontando in modo leggero la quotidianità della spesa e i valori della cooperativa.

"TikTok è la piattaforma delle nuove generazioni, ma anche di chi ama sorprendersi, divertirsi e imparare con leggerezza - spiega Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 -. Non ci limiteremo a mostrare prodotti, ma parleremo di esperienze e valori, magari con qualche ricetta e un pizzico di ironia. Dopotutto, Coop Alleanza 3.0 non è solo una catena di punti vendita, è una community con una storia pronta a farsi conoscere da un nuovo pubblico, grazie a una pagina ricca di spunti e tanti video da condividere".



