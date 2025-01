Grosso petardo lesiona palazzo ad Andria, famiglie evacuate

Un grosso petardo, dalla potenza esplosiva di una vera e propria bomba esplodendo ha provocato danni a una palazzina di proprietà dell'Arca Puglia, l'agenza regionale per la casa e l'abitare, che si trova in via Giovinazzo, nel quartiere San Valentino, ad Andria. La deflagrazione ha comportato l'evacuazione di sei famiglie in quanto l'elevato contenuto esplosivo del petardo ha provocato la lesione del pannello di coibentazione dell'immobile e divelto il portone di ingresso. La staticità dell'edificio, sottoposto a recente ristrutturazione, sarà valutata dai tecnici dell'Arca Puglia che decideranno se i sei nuclei famigliari potranno fare rientro a casa oppure no. L'evacuazione, decisa a scopo precauzionale, ha impegnato anche gli operatori del 118 di Andria e di Bari che hanno supportato le famiglie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.



