Capodanno, migliaia in piazza a Bari per concerto e auguri

Migliaia di persone hanno partecipato in piazza Libertà a Bari al concerto di Emma e Michele Bravi che ha salutato ieri notte l'arrivo del nuovo anno. Lo spettacolo organizzato da Radio Norba, Comune di Bari, Regione Puglia e Pugliapromozione, si è tenuto sul palco allestito dinanzi all'ingresso del teatro Piccinni che come negli scorsi anni ha fatto da sfondo allo show. Contingentato per motivi di sicurezza l'accesso all'area immediatamente sotto la scena, (hanno potuto accedere circa 8.500 persone). Il Comune stima però che lungo tutto il corso Vittorio Emanuele che porta alla piazza, nel momento di massima affluenza per lo scambio di auguri dopo mezzanotte, si siano riversate in strada alemeno 20.000 persone.





