++ Capodanno, grave 20enne ferito da colpo di arma da fuoco ++

Un ragazzo di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all'addome nel corso dei festeggiamenti per il nuovo anno. Il 20enne è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stato operato d'urgenza. Un altro uomo invece ha riportato un trauma a un occhio a causa dello scoppio di un bengala. Il personale del 118 ha assistito diverse persone, tra cui alcuni minori, sia per lievi traumi legati all'esplosione di petardi sia per abuso di alcol.

Il giovane ha precedenti di polizia per diversi reati, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, e potrebbe essere stato colpito da un proiettile esploso da un'arma di piccolo calibro nel corso di una accesa lite. Secondo quanto si apprende, a soccorrerlo è stato un suo amico che però non avrebbe riferito elementi utili agli agenti della squadra mobile della questura di Bari che indagano su quanto avvenuto. La vittima risiede nel rione Japigia di Bari ed è da accertare se l'episodio sia avvenuto in quella zona oppure no. Gli investigatori attendono di ascoltare la vittima che è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico barese dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico. Ad aiutare la ricostruzione dell'accaduto, sarà anche l'ogiva estratta dai medici nel corso dell'operazione.

Non sarebbe in pericolo di vita, Francesco Crudele l'uomo di 20 anni rimasto ferito a Bari la scorsa notte da un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro che lo ha raggiunto all'addome. La vittima, soccorsa da un amico e trasportata al Policlinico di Bari, ha subito un intervento di resezione dell'intestino ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il ferimento del giovane, che ha precedenti di polizia, sarebbe avvenuto dopo una lite. A lavoro sull'episodio, accaduto con ogni probabilità nel rione Japigia della città, quartiere in cui il 20enne risiede, ci sono gli agenti della squadra mobile della questura di Bari.

Crudele è già stato ferito da colpi di arma da fuoco qualche mese fa quando, nella notte tra il 22 e il 23 settembre scorso, nella discoteca Bahia di Molfetta (Bari) è stata uccisa per errore Antonia Lopez di 19 anni. In quella occasione il 20enne aveva riportato ferite a mani e torace. Era nel gruppo con la 19enne ed Eugenio Palermiti, vero obiettivo dell'agguato. Per il delitto, è in carcere il 21enne Michele Lavopa, che aveva confessato di aver premuto il grilletto per centrare il rampollo del clan barese.

Palermiti, nipote omonimo del capoclan del quartiere Japigia di Bari, è stato arrestato qualche giorno fa perché lo scorso 20 settembre avrebbe fatto irruzione nella scuola frequentata dalla fidanzata minorenne che poi avrebbe anche aggredito. Sull'accaduto indaga la dda.

