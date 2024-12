Un quintale di bombe carta sequestrato nel nord del Barese

Un uomo di 40 anni di Spinazzola, nel nord del Barese, è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Barletta perché trovato in possesso di oltre un quintale tra fuochi pirici, petardi e bombe carta dall'alto potenziale distruttivo. Il materiale, illecitamente detenuto, è composto da più 3.500 pezzi ed erano stipati nel deposito di un maneggio il cui titolare è estraneo ai fatti.

Secondo quanto accertato, gli articoli erano per la maggior parte di fabbricazione artigianale, con un altissimo ed evidente rischio di pericolosità: in caso di incendio o a seguito di accidentale innesco avrebbero potuto causare gravi danni gravi alla incolumità della persona e alle strutture murarie del deposito. Il materiale pirotecnico è risultato privo di qualsivoglia titolo autorizzativo per la detenzione dei prodotti, accatastati e mal conservati, senza alcuna precauzione per il potenziale distruttivo dell'esplosivo. Il 40enne, per cui il gip del tribunale di Trani ha disposto gli arresti domiciliari, risponde di detenzione e vendita di ordigni esplosivi rudimentali. Il materiale è stato sequestrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA