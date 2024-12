In box 613 chili di botti ed esplosivi, due arresti nel Barese

Un 39enne e un 19 enne di Altamura (Bari) sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di 69 ordigni esplosivi improvvisati, dal peso di circa di nove chili, e di altri 604 chili di fuochi d'artificio di vario genere detenuti illegalmente e pronti per essere venduti per la notte di San Silvestro. I militari hanno trovato gli esplosivi nel corso di una perquisizione in un box nei pressi dell'area artigianale di via Gravina, ad Altamura. I due sono finiti in carcere a Bari per detenzione di ordigni micidiali e materiale pirotecnico di vario tipo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA