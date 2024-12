Donazione organi da 74enne nel nord Barese

Fegato e cornee sono stati prelevati nell'ospedale di Barletta, da una donna di 74 anni di Margherita di Savoia. A dare il consenso sono stati il marito e il figlio a cui va "il nostro abbraccio e il nostro pensiero", dichiara la direttrice della Asl Bat, Tiziana Dimatteo.

Un'equipe del Policlinico di Bari ha prelevato il fegato mentre delle cornee si è occupato il coordinamento trapianti che le ha inviate alla Banca degli occhi di Mestre. Si tratta della tredicesima donazione d'organi dell'anno per l'azienda sanitaria del nord Barese ed è la quarta per la struttura sanitaria di Barletta. "La nostra provincia continua a distinguersi per generosità - sostiene Giuseppe Vitobello, responsabile trapianti della Asl Bat - e gli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie sono stati strategici per la Puglia". "Sono stati eseguiti tredici donazioni multiorgano pari a circa 35 donatori per milione di abitanti contro una media regionale di circa 18 donatori per milione di abitanti - aggiunge - Le cornee prelevate sono state 190, pari a circa 500 cornee per milione di abitanti. Sono numeri che collocano il nostro territorio fra i più virtuosi e generosi d'Italia". "Ringrazio per questo tutto il personale del coordinamento trapianti della Bat e tutto il personale dei tre presidi: il loro impegno costante ci permette di arrivare a questi risultati", conclude Vitobello.



