Nascondono 100 kg di botti e li vendono su TikTok, due denunce

Vendevano materiale pirotecnico su TikTok e conservavano all'interno di un locale e nel bagagliaio di un'auto 2.500 artifizi di varie tipologie e dimensioni per un peso complessivo di 100 chili, abusivamente detenuti e senza precauzioni all'interno di alcuni scatoloni.

Per questo i carabinieri di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, hanno denunciato un 29enne e un 25enne per i reati di detenzione abusiva di materiale esplodente e omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.



