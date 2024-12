Calcio: Como-Lecce 2-0 (2)

Como-Lecce 2-0 (0-0).

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno (21' st Dossena); Da Cunha, Engelhardt (37' st Kone), Strefezza (47' st Braunöder), Nico Paz (37' st Verdi), Fadera; Cutrone (37' st Belotti). (1 Audero; 6 Iovine, 3 Sala, 93 Barba; 8 Baselli, 36 Mazzitelli; 9 Gabrielloni). All.: Fabregas.

Lecce (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo (14' st Oudin); Coulibaly (39' Bonifazi), Pierret (1' st Kaba), Rafia; Pierotti (39' st Sansone), Krstovic (14' st Rebic), Morente. (1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei; 14 Helgason, 20 Ramadani, 27 McJannet; 23 Brunete, 34 Daka, 40 Hasa). All.: Giampaolo.

Arbitro: Piccinini di Forlì Reti: nel st 4' Nico Paz, 35' Cutrone Angoli: 4-4 Recupero: 2' e 4' Ammoniti: Van Der Brempt, Coulibaly, Pierotti, Engelhardt per gioco falloso, Goldaniga per comportamento antiregolamentare.

Spettatori: 12.000.



