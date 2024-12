La Polizia sequestra 3mila botti illegali nel Tarantino

Oltre 3mila artifici pirotecnici di varie tipologie e forme per un totale di 150 kg di peso lordo circa e massa attiva di 24,5 kg sono stati rinvenuti e sequestrati dalla Polizia nell'abitazione di un uomo residente a Carosino (Taranto). La perquisizione è scattata dopo un servizio di appostamento nell'ambito dei servizi di controllo a contrasto della vendita di botti illegali in vista dei festeggiamenti di fine anno. Grazie all'intervento del Nucleo Artificieri della Questura, il materiale esplodente è stato recuperato e messo in sicurezza per la successiva distruzione.



