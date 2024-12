Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento di via Romolo a Brindisi. La sola persona presente nell'abitazione quando si è verificato il rogo sta bene e non ha riportato ferite. Le fiamme hanno danneggiato la cucina senza provocare danni strutturali all'immobile. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi assieme al personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato.



