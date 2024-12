Ex Ilva: Fiom, aprire tavolo confronto su sicurezza lavoro

"Riteniamo indispensabile aprire un tavolo di confronto per condividere un protocollo di sicurezza e legalità, anche con il coinvolgimento del prefetto di Taranto, Confindustria e le parti datoriali, al fine di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro tramite azioni di prevenzione e di controllo, l'abolizione del fenomeno del dumping contrattuale e del sistema di subappalto a cascata".

Così il segretario generale della Fiom Cgil di Taranto Francesco Brigati in una lettera aperta ai commissari di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) in amministrazione straordinaria.

La richiesta arriva a pochi giorni di distanza da un incidente sul lavoro che ha coinvolto un dipendente di una ditta dell'appalto, colpito da una scossa elettrica mentre stava effettuando dei lavori sul treno nastri 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto. L'infortunio, "avvenuto durante la vigilia di Natale, deve necessariamente farci riflettere - osserva il sindacalista - sul ruolo determinante che deve avere la stazione appaltante nella fase di affidamento dei lavori a ditte terze. Servono criteri sempre più stringenti per evitare che si determini una deresponsabilizzazione del datore di lavoro".

In particolare, sostiene Brigati, "il dumping contrattuale è un fenomeno dilagante all'interno di Acciaierie d'Italia che procura un danno ai lavoratori non solo dal punto di vista economico ma anche di sicurezza sul lavoro così come abbiamo rappresentato, in occasione della venuta a Taranto del ministero del Lavoro Calderone, attraverso la consegna del dossier in cui abbiamo evidenziato tutte le criticità che rivengono dall'applicazione sbagliata del contratto applicato ai lavoratori, che da metalmeccanico viene trasformato in multiservizi". Una situazione "che determina - rileva infine l'esponente della Fiom - una compressione dei costi, con conseguente riduzione dei diritti e delle tutele per i lavoratori, una maggiore difficoltà di controllo e scarsa qualità del lavoro".



