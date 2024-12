Dj Federico l'Olandese Volante appende 'la cuffia al chiodo'

Federico l'Olandese Volante, una delle voci più famose della radiofonia italiana e produttore, ha deciso di "appendere la cuffia al chiodo" e oggi pomeriggio, dopo un decennio, ha condotto per l'ultima volta il suo programma a Radio Norba, 'la radio del Sud'.

Settantaquattro anni, all'anagrafe Frederick Van Stageren, olandese naturalizzato italiano, con un videopost pubblicato sulla sua pagina Facebook il dj e speaker ha annunciato l'intenzione di trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia, per godersi la pensione ma ha annunciato altre collaborazioni, tra cui una con una radio di Dubai e una con Radio Rock di Roma. Nei suoi progetti c'è anche un podcast. "Ho avuto una vita bella - ha detto rivolto al suo pubblico - Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vedremo sicuramente da qualche parte. Buona vita a tutti". Tra le decine di commenti e di auguri sul web anche quelli di colleghi storici come Gianni De Berardinis, Guido Monti, Chiara Lorenzutti, Mary Cacciola e Gianni Manuel.

Federico l'Olandese Volante, noto anche come Freddy The Flying Dutchman, ha iniziato la sua avventura nell'etere con Radio Montecarlo-Rmc più di cinquant'anni fa, nel 1972, per poi passare a Rai Radio2, Radio 105, Rtl, R101 e approdare infine a Radio Norba. Nel 1983, assieme ad altri noti dj, ha dato vita alla Band of Jocks raggiungendo le classifiche con il brano 'Let's all dance'.

Van Stageren è anche scrittore: nel 2000 pubblica 'Radio Files - Storie di radio' (Sugarco), nel 2016 'Il principato - Storie di radio e rock'n'roll' (Arcana) e tre anni dopo 'Il cartello olandese' (Mondadori Electa).



