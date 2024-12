Sindaco Bari, 'mai visto condizionamenti criminalità in Comune'

"Sono molto tranquillo anche se non vi nascondo che, da un punto di vista emotivo, avere la scure sulla testa dell'esito della commissione ispettiva, è un fatto che impatta emotivamente". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, incontrando i giornalisti per un saluto in vista della fine dell'anno. Il sindaco si è riferito alla eventualità che il Comune sia commissariato per infiltrazioni mafiose. E' attesa, infatti, la decisione del Viminale sulla base del lavoro della commissione ispettiva inviata dopo gli oltre 130 arresti dello scorso febbraio per voto di scambio politico-mafioso (tra cui l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e sua moglie, ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso). L'inchiesta aveva portato anche all'amministrazione giudiziaria di Amtab, la municipalizzata dei trasporti per presunte infiltrazioni mafiose, in particolare nella gestione delle assunzioni.

"Leggo sui giornali - ha aggiunto Leccese - che oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe occuparsi della città di Bari.

Non so se succederà realmente che oggi si saprà l'esito del lavoro della commissione ispettiva, ma come spesso ho detto sono molto tranquillo anche perché, avendo nel mio passato conosciuto profondamente l'amministrazione comunale (da capo di Gabinetto, ndr), sono molto tranquillo rispetto al fatto che in tutti questi anni non ho mai avvertito né condizionamenti né visto tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione comunale". "Quei fatti che si sono consumati, così come emerge dall'inchiesta giudiziaria, e come sta emergendo dal dibattimento processuale - ha rilevato - riguardano casi circoscritti all'interno di alcune società partecipate".

"Qualche giorno dopo la mia elezione - ha ricordato infine - non ero stato ancora proclamato sindaco, sono stato audito dalla commissione ispettiva su determinati eventi che si sono consumati dieci o undici anni fa, e ovviamente tutto questo ha determinato un impatto emotivo fortissimo, anche in chi come me crede fermamente che questa amministrazione sia sana, pulita, e che non abbia nulla da temere".



