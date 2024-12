Un uomo è morto e una giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente sulla strada provinciale che collega Casarano a Taviano, in provincia di Lecce. La vittima è il 51enne Angelo De Masi, di Casarano, che guidava la Fiat Doblò che si è scontrata con un furgoncino la cui passeggera è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA