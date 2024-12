Dopo giorni isolamento ripresi collegamenti nave con le Tremiti

È partita alle 15.15 dal porto di Termoli (Campobasso), diretta alle Isole Tremiti, la nave Santa Lucia che assicura i collegamenti con l'arcipelago in provincia di Foggia isolato dalla mattina del 23 dicembre a causa delle condizioni meteo-marine. Lo comunica la sindaca delle Tremiti, Annalisa Lisci. "E' in navigazione - dice all'ANSA la prima cittadina -. Ogni giorno la Santa Lucia assicura una corsa all'andata, ovvero Termoli-Tremiti, ed un'altra al ritorno, ovvero Tremiti-Termoli. Mentre il fine settimana, cioè venerdì e sabato, fa due corse all'andata e due al ritorno".

La sindaca evidenzia che il "disservizio" vissuto dal 23 dicembre "mette in discussione la garanzia della continuità territoriale, fondamentale per l'erogazione dei servizi alla comunità locale". "Le problematiche che il Comune di Isole Tremiti si è trovato ad affrontare - sottolinea - sono di una gravità tale che addirittura sul territorio è venuto a mancare l'approvvigionamento di beni indispensabili, i beni primari fondamentali per la salute della cittadinanza".

La prima cittadina aggiunge che "il comparto dei servizi di trasporto marittimo tra Termoli e le isole Tremiti rappresenta storicamente una variabile essenziale di una economia insulare che ad essa lega la sua stessa sopravvivenza e la stessa possibilità di una vita dignitosa sotto il profilo sociale e sicura sotto il profilo sanitario, visto che il trasporto da noi è una condizione della stessa risposta sanitaria".

La sindaca ricorda che da novembre ad oggi il servizio è stato sospeso almeno 20 giorni, e chiede che le istituzioni "si facciano carico di questa responsabilità, trovando soluzioni concrete che rispondano alle esigenze di una terra ed una collettività che non può e non deve rimanere isolata, né fisicamente né politicamente".

"Molti dei residenti nelle isole (San Domino conta circa 150 residenti, mentre San Nicola circa 20, ndr) mi hanno detto - conclude - che il prossimo inverno si vedranno costretti a trovare soluzioni diverse dall'isola, proprio per le condizioni ormai insopportabili legate ai continui disagi. Questo non è giusto".

I collegamenti con le isole Tremiti sono assicurati anche da un servizio elicottero garantito dall'aeroporto di Foggia.





