Dl milleproroghe: prestito ponte ex Ilva sale a 420 milioni

Sale da 320 a 420 milioni il prestito ponte per l'ex Ilva. Lo prevede il decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La norma vigente prevede che il Mef, per supportare la continuità produttiva e aziendale degli impianti siderurgici dell'ex Ilva, possa concedere alle società che gestiscono gli impianti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024: questo limite viene ora portato a "420 milioni".



