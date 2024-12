Trafficante migranti arrestato a Natale in struttura ricettiva

Accusato di traffico internazionale di migranti e destinatario di un mandato di arresto europeo, un cittadino romeno di 39 anni è stato arrestato la notte di Natale dai carabinieri mentre si nascondeva in una struttura ricettiva in provincia di Lecce, una masseria a Calimera.

L'uomo - secondo quanto accertato dai militari - è accusato di aver nascosto, ad agosto del 2022, 31 persone, tra cui 21 cittadini dell'India e 10 del Bangladesh, in un autotreno diretto in Romania. La sua vita - evidenziano i carabinieri in una nota - era segnata da violenze, con una condanna per aver aggredito brutalmente una vittima con calci e pugni alla testa.

E il 16 aprile scorso era stato condannato in Romania a una pena di quattro anni e due mesi di reclusione.

Al suo arrivo nella struttura ricettiva salentina, il suo nominativo è stato inserito nella banca dati delle forze dell'ordine e i carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti, anche a livello internazionale, riuscendo ad arrestarlo. Il 39enne non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere a Lecce.



