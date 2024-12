Giocattoli contraffatti e pericolosi sequestrati a Bari

Circa 60mila prodotti con marchi contraffatti e pericolosi, in prevalenza giocattoli ma anche borse, scarpe e accessori per l'abbigliamento, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel porto di Bari. Si tratta di oggetti prodotti in Cina e contenuti in container provenienti dalla Grecia. I giocattoli, circa 51mila, riportavano sulla confezione i marchi contraffatti di noti produttori (Marvel, Disney, Pokemon, Nintendo, Hello Kitty e Paw Patrol). Dall'analisi degli operatori negli spazi portuali, è emerso che i giocattoli sono pericolosi e non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle normative comunitarie e nazionali.

In altri container provenienti dalla Grecia sono stati rinvenuti oltre novemila accessori per l'abbigliamento (tra cui quattromila borse) con i marchi contraffatti di Louis Vuitton, Dior, Jeep e Michael Kors.



