Esce per cercare funghi, 78enne ritrovato morto nel Foggiano

Giuseppe Biscotti, il 78enne di Peschici uscito di casa ieri mattina (26 dicembre) per andare a raccogliere funghi, è stato ritrovato morto alle 7.30 dalle squadre cinofile dei vigili del fuoco. Il corpo era in località Calalunga-Peschici, a circa 300 metri in linea d'aria dal ritrovamento della sua auto, una fiat Panda, parcheggiata lungo la strada.

L'uomo era molto conosciuto nella comunità peschiciana anche per la sua attività di ceramista, oltre a essere un esperto cercatore di funghi.

Alle ricerche hanno partecipato molti cittadini, tra cui il sindaco del paese Luigi D'Arenzo. Le attività, interrotte poco dopo la mezzanotte, sono riprese stamani quando è stato ritrovato il corpo del 78enne senza vita.



