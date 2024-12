Incendio in garage nel Brindisino, distrutte due auto e una moto

Un incendio è divampato all'interno di un garage di un'abitazione a Ostuni, in provincia di Brindisi distruggendo due auto, una moto e diversi elettrodomestici. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, e ci sono anche gli agenti della polizia locale e carabinieri. Sono in corso rilievi all'interno degli spazi interessati all'incendio anche alla presenza di un tecnico del Comune. Il rogo, circoscritto comunque al garage, si è verificato a circa 200 metri da una casa di riposo, non interessata dalle fiamme.



