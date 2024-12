Burrasca e vento forte, Tremiti isolate da 4 giorni

Lievemente migliorate le condizioni meteo sul litorale molisano ma permane il vento forte. Le Isole Tremiti (Foggia) sono isolate da 4 giorni. Anche questa mattina, a causa della burrasca in mare, il traghetto "Santa Lucia" che collega quotidianamente la costa cittadina alle Diomedee, non è partito. I pescherecci della flottiglia molisana sono anch'essi ormeggiati nello scalo.

Il bollettino meteomarino diramato dalla Capitaneria di porto prevede burrasca in mare in aumento nelle prossime ore con vento da nord-est a forza 7 in peggioramento.

Nella giornata di Natale numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco della città di Termoli a causa di allagamenti, alberi e tegole cadute.



