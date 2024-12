Maltempo, ancora isolate le Tremiti. Mareggiate su costa Molise

Isole Tremiti (Foggia) isolate da due giorni a causa del maltempo. Anche oggi è rimasta nel porto di Termoli (Campobasso), insieme ai pescherecci della flottiglia molisana, la motonave che collega quotidianamente il Molise con l'arcipelago.

Mareggiata a Termoli a seguito della burrasca e delle forti raffiche di vento sulla costa, allagate alcune abitazioni a Rio-Vivo Marinelle. I Vigili del Fuoco e la Polizia municipale si sono recati in via del Germano Reale per evacuare due residenze. Tre le persone bloccate in casa e soccorse da pompieri e vigili.

Continuano, intanto, le richieste di intervento al comando dei Vigili del Fuoco di Termoli che hanno lavorato l'intera nottata tra allagamenti, caduta di cornicioni e insegne e alberi pericolanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA