Emergenza freddo, sindaco Bari aumenta posti per senzatetto

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato una ordinanza con cui dispone fino al termine dell'allerta meteo previsto per domani, un aumento del numero dei posti letto nei centri di accoglienza notturna per le persone senza dimora. Si tratta di cinque posti in più nel centro di accoglienza notturno Andromeda in corso Alcide De Gasperi 320/A gestito dalla cooperativa sociale Caps, mentre la fondazione Santi Medici Cosma e Damiano onlus dovrà allestirne altri 16 nella casa di comunità semiresidenziale "Don Vito Diana", in via Curzio dei Mille 34.

Il provvedimento si è reso necessario a causa del "brusco calo delle temperature e della presenza di forti raffiche di vento e pioggia", spiega una nota del Comune aggiungendo che "già nella serata di ieri le unità itineranti dell'assessorato al Welfare e il Pronto intervento sociale, nel corso delle ricognizioni effettuate su strada nelle aree dove solitamente sostano, hanno provveduto ad accompagnare diverse persone senza dimora nelle strutture di accoglienza". I gestori delle strutture di accoglienza dovranno garantire l'apertura tutto il giorno per consentire agli ospiti di ripararsi dal freddo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA