Spara colpi di pistola in aria e rapina negozio pieno di clienti

Momenti di paura questa sera a Melissano, in provincia di Lecce, per una rapina messa a segno nella zona industriale. A essere preso di mira è stato il negozio di prodotti alimentari all'ingrosso Alta Sfera. Ad agire un malvivente che, impugnando una pistola, ha fatto irruzione esplodendo alcuni colpi in aria, si è fatto consegnare i soldi contenuti in cassa ed è fuggito. Nel locale c'erano numerosi clienti. Non si registrano feriti. Ad attendere il rapinatore all'esterno del locale c'era probabilmente un complice. Sono intervenuti i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA