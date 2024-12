Maltempo in Molise, stop al collegamento con le Isole Tremiti

Ondata di maltempo sul litorale del Molise, interessato da pioggia battente, forti raffiche di vento e un brusco abbassamento delle temperature. Interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti (Foggia). Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco di Termoli per alberi caduti sulla sede stradale e cornicioni pericolanti. Le squadre della città, con il supporto dei pompieri del distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso), sono intervenute alle piane di Larino (Campobasso) per alcuni arbusti finiti sulla sede stradale e nel centro di Termoli per cornicioni pericolanti.

La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca a tutti gli operatori marittimi e portuali. Il bollettino, valido fino alla serata, prevede vento forte da sud forza 8, mare mosso da nord forza 7.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA