Pugilato: De Filippo è il nuovo campione italiano dei welter

Il 33enne Michele De Filippo è il nuovo campione italiano dei pesi welter. Ha conquistato il titolo, che era vacante, battendo il torinese Andrea Fontana per Ko tecnico alla quinta ripresa del match conclusosi ieri in tarda serata sul ring sul del Palasport Borsellino e Falcone di San Severo.

La riunione, organizzata dalla Crea Boxer di Lanciano, in collaborazione con l'Accademia Pugilistica Di Mauro-Minchillo-Manzaro, aveva il patrocinio della Federboxe e del Comune di San Severo.



